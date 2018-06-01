هالك يدعو جماهير كرة القدم لزيارة روسيا في كأس العالم (فيديو)

2018/06/01 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث اللاعب البرازيلي، مهاجم نادي "شانغهاي" الصيني، هالك، عن بطولة كأس العالم 2018 المقرر إقامتها في روسيا وتجربته الاحترافية في روسيا في اللعب ضمن صفوف نادي "زينيت".

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