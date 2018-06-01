2018/06/01 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مزيد من التفاصيل في الرابط ادناه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير مختطف في ناحية العزير بميسان) نشر أولاً على موقع (القرطاس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير مختطف في ناحية العزير بميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القرطاس نيوز).