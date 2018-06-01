2018/06/01 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..فرض برلمان أوغندا ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في مسعى لزيادة الدخل، لكن منتقدين للقانون يقولون إنه يهدف إلى منع انتقاد الرئيس يوويري موسيفيني القابع في السلطة منذ عام 1986.

وسيُطلب من المستخدمين دفع 200 شلن (0.0531 دولار أميركي) يوميا مقابل استخدام خدمات مثل “فايسبوك” و”تويتر” و”واتساب” وهو ما يعادل نحو 19 دولارا سنويا.

المصدر: يورونيوز

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