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احترس... الفيتامينات تضر صحتك
2018/06/01 | 17:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يبدو أن ما تنصحنا به الإعلانات التجارية على التلفاز وعبر الإنترنت منذ سنوات بأن المكملات الغذائية والفيتامينات يمكن أن تقوي عظامنا، وتدعم أنظمتنا المناعية وتمنع الأمراض المزمنة، لم تكن صحيحة.

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