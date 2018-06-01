احترس... الفيتامينات تضر صحتك

2018/06/01 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن ما تنصحنا به الإعلانات التجارية على التلفاز وعبر الإنترنت منذ سنوات بأن المكملات الغذائية والفيتامينات يمكن أن تقوي عظامنا، وتدعم أنظمتنا المناعية وتمنع الأمراض المزمنة، لم تكن صحيحة.

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