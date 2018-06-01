نائب كردي يقاضي الجبوري

2018/06/01 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]قدم النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، طعنا في جلسة مجلس النواب التي اتخذ فيها قرار اعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات، كما رفع دعوى قضائية على رئيس المجلس سليم الجبوري.وقال النائب ريبوار طه، في تصريح صحفي، انه قدم طعنا لدى المحكمة الاتحادية، في جلسة محلس النواب التي عقدت يوم 28 ايار المنصرم، واتخذت فيها قرارات تتعلق بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 أيار،" مشيرا الى انه "واثق من ان الجلسة عقدت دون اكتمال النصاب القانوني لعقدها".وأضاف النائب طه، "انهم سيتخذون جميع السبل والاجراءات لاحباط المخططات التي تستهدف الشعب الكردي،" مشددا على انه "لا مساومة على اصوات الكورد في كركوك".وصوت مجلس النواب، الأثنين الماضي، في جلسة استثنائية، على قرار نيابي يقضي إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى لما توفرت عليه الادلة من تزوير ارادة الناخبين بإستثناء أصوات الاقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي بما يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبه ٢٥‎%‎ من ما تم فرزه وعده يدوياً يتم إعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية وفوراً بنسخة الكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات".

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