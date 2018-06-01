2018/06/01 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الأمم المتحدة عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حكومة ميانمار بخصوص السماح لمئات آلاف مسلمي الروهينغا الذين فروا إلى بنغلاديش المجاورة بالعودة طوعا وأمان إلى بيوتهم.

وذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان لها "أن الظروف لم تهيأ بعد لعودة مسلمي الروهينغا طوعا، لكن مذكرة التفاهم الجديدة هي خطوة أولى وضرورية لدعم جهود الحكومة الميانمارية لتغيير هذا الوضع".وكانت حكومة ميانمار قد تعهدت الخميس بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بها في ولاية راخين، في إطار عمليات للجيش، موضحة أن اللجنة ستتلقى مساعدات من قبل خبراء دوليين.وكان نحو 700 ألف من مسلمي الروهينغا، حسب التقديرات الأممية، قد فروا من ميانمار في وجه حملة عسكرية أطلقها الجيش أواخر أغسطس الماضي في ولاية راخين.انتهى ع.خ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تؤكد عودة آلاف المسلمين الروهينغا بعد اتفاق مبدئي مع حكومة ميانمار) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تؤكد عودة آلاف المسلمين الروهينغا بعد اتفاق مبدئي مع حكومة ميانمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).