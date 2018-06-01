2018/06/01 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اربيل – عراق برس – 1 حزيران / يونيو : أصدرت وزارة المالية في اقليم كردستان ، جدولا لرواتب الموظفين بالايام والوزارات والمديريات .

ولفتت في بيان لها الى ، ان ” يوم الاحد 3 حزيران 2018، سيتم توزيع رواتب وزارة التربية ، ويوم الاثنين 4 حزيران 2018 ستوزع رواتب وزارة الصحة ، وزارة المالية والاقتصاد ، مضيفة اما يوم الثلاثاء 5 حزيران 2018 فسيخصص الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين ، عوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين ، فيما يوم الاربعاء 6 حزيران 2018 سيكون الى وزارة الكهرباء ، وزارة النقل والمواصلات ، وزارة الاوقاف وشؤون الدينية، مجلس القضاء ، وزارة العدل ، اما يوم الخميس 7 حزيران 2018 فالى وزارة البلديات، وزارة التخطيط ، وزارة الثروات الطبيعية ، وزارة الصناعة والتجارة على ان يكون يوم الاحد 10 حزيران 2018 مخصصا الى وزارة الاعمار والاسكان ، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ذوي الاحتياجات الخاصة” .

وتابعت ” ان يوم الاثنين 11 حزيران سيكون الى1 ـ وزارة الزراعة والموارد المائية2 ـ ديوان الرقابة المالية3 ـ هيئة حقوق الانسان4 ـ هيئة المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم5 ـ هيئة البيئة6 ـ هيئة الاستثمار7 ـ هيئة النزاهة8 ـ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الاقليم9 ـ المؤسسة العام لشؤون الالغام

اما يوم الثلاثاء 12 حزيران 20181 ـ وزارة الثقافة2 ـ رئاسة الاقليم3 ـ رئاسة برلمان كردستان4 ـ رئاسة مجلس الوزراء

اما يوم الاربعاء 13 حزيران 2018فالى مجلس الامن.



انتهى أ.ح

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مالية كردستان تنشر جدولا بتوزيع رواتب موظفي وزاراتها بحسب الايام) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مالية كردستان تنشر جدولا بتوزيع رواتب موظفي وزاراتها بحسب الايام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).