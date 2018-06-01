2018/06/01 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يبدو أن ما تنصحنا به الإعلانات التجارية على التلفاز وعبر الإنترنت منذ سنوات بأن المكملات الغذائية والفيتامينات يمكن أن تقوي عظامنا، وتدعم أنظمتنا المناعية وتمنع الأمراض المزمنة، لم تكن صحيحة.فحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي الذي نشر دارسة تقول إن الفيتامينات الشائعة، بما في ذلك كبسولات فيتامين C وأقراص الكالسيوم لم يثبت أنها توفر فوائد صحية.وتوصل فريق بحثي من مستشفى سانت مايكل، وجامعة تورنتو، إلى نصح الناس بأنهم أفضل حالًا إذا اتبعوا نظاما غذائيا صحيا من الفواكه والخضراوات بدلا من المكملات الغذائية.ووفقا للدراسة، قام الفريق بمراجعة المكملات الأكثر شيوعا التي يتم تناولها من قبل عامة الناس بما في ذلك " A ، B1 ، B2 ، B3 وB6 وB9 " حمض الفوليك " C ، D ، E " والمعادن كاروتين والكالسيوم والحديد والزنك والماغنيسيوم والسيلينيوم.ووجد الباحثون أن الفيتامينات المتعددة ليس لها أية فائدة في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، أو الوفاة المبكرة.ومع ذلك، أظهر النياسين ومضادات الأكسدة علامات يمكن أن تكون ضارة في الواقع لأنها أبانت عن زيادة صغيرة جدا من خطر الوفاة.وخلص الباحثون إلى أن تناول الأطعمة النباتية بما في ذلك الخضار والفواكه والمكسرات للحصول على إمداداتك اليومية من الفيتامينات، أفضل من المكملات الغذائية.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفيتامينات تضر صحتك!) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفيتامينات تضر صحتك!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).