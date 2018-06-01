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القبض على متهمين اثنين يتاجران بالعملة المزورة في ايسر الموصل
2018/06/01 | 18:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/الغد برس:اعلن مركز الاعلام الامني، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين يتاجران بالعملة المزورة في الجانب الايسر لمدينة الموصل.وذكر المركز في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "مكتب مكافحة إجرام الكرامة التابع لمديرية مكافحة نينوى، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكن من القاء القبض على إثنين من المتهمين يتاجران بالعملة المزورة (الدولار الأمريكي) في منطقة گوگجلي في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

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واضاف ان "تم تسليم المتهمين الى الجهات القانونية المختصة من اجل اخذ الاجراءات اللازمة بحقهما".يذكر ان مركز الاعلام الامني يعلن، بشكل يومي، العثور على مضافات وانفاق لداعش، اضافة الى مقتل العشرات من الارهابيين في مناطق متفرقة من عموم البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين اثنين يتاجران بالعملة المزورة في ايسر الموصل ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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