2018/06/01 | 18:40

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بالفيديو ..



كارثة ثمنها ٣٠٠ الف دولار !

متابعة / سكاي برس

تسبب عامل ركن سيارات (Valet parking) في أحد فنادق مدينة سيدني الأسترالية بتحطم سيارة "بورش"، يقدر سعرها بـ 300 ألف دولار، بعد أن صدمها بسيارة من نوع "سوبارو".وأدت طريقة الركن الخاطئة من عامل الفندق في دهس سيارة البورش، وهي من طراز 911 كاريرا كابريوليه، تحت عجلات سيارة سوبارو رباعية الدفع.

ويعتقد أن عامل فندق "حياة ريجنسي" ركن السيارة بوضعية مختلفة، مما جعلها تسير إلى الأمام بدلاً من الخلف، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.ودفعت سيارة البورش في طريقها إلى الأمام سيارة من نوع "كيا سيراتو" بيضاء اللون، لتستقر البورش تحت عجلات سيارة "سوبارو".واتجهت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث، ورفعت السيارات المتضررة، وأوقفت عامل صف السيارات الذي كان عالقا تحت حطام السيارة باهظ الثمن.

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