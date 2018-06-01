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برلمان اسبانيا يستبدل رئيس حكومتها على خلفية اتهامات بالفساد
2018/06/01 | 18:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة – واع صوت مجلس النواب الإسباني، الجمعة، لصالح سحب الثقة من حكومة ماريانو راخوي، واختيار الأمين العام لحزب “العمال الاشتراكي” الإسباني بيدرو سانشيز بدلا منه، بتصويت 180 نائبا لإسقاط راخوي من بين 350 نائبا.

وقدم حزب “العمال الاشتراكي” مذكرة بسحب الثقة من راخوي، عقب حكم قضائي أثبت تورطه في جرائم فساد في قضية الكسب […]

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