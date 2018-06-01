2018/06/01 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجرام نينوى تعتقل شخصين يتاجران بالدولار الأميركي المزور في الموصل

بغداد/...



أعلن مركز الإعلام الأمني، الجمعة، اعتقال شخصين يتاجران بالدولار الأميركي المزور، في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان أورده مركز الإعلام الأمني تلقته "عين العراق نيوز"، إن "مكتب مكافحة إجرام الكرامة التابع لمديرية مكافحة إجرام نينوى، وبناءً على معلومات دقيقة تمكن عصر اليوم من إلقاء القبض على إثنين من المتهمين يتاجران بالعملة المزورة (الدولار الأميركي)".

وأضاف معن، أن "المتهمين بحوزتهما كمية من العملات المزورة، حيث تم ضبطهم في منطقة گوگجلي في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".انتهى3

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