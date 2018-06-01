الجمعة 1 حزيران 2018 م (17 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


إجرام نينوى تعتقل شخصين يتاجران بالدولار الأميركي المزور في الموصل
2018/06/01 | 18:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إجرام نينوى تعتقل شخصين يتاجران بالدولار الأميركي المزور في الموصل

بغداد/...

أعلن مركز الإعلام الأمني، الجمعة، اعتقال شخصين يتاجران بالدولار الأميركي المزور، في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان أورده مركز الإعلام الأمني تلقته "عين العراق نيوز"، إن "مكتب مكافحة إجرام الكرامة التابع لمديرية مكافحة إجرام نينوى، وبناءً على معلومات دقيقة تمكن عصر اليوم من إلقاء القبض على إثنين من المتهمين يتاجران بالعملة المزورة (الدولار الأميركي)".

وأضاف معن، أن "المتهمين بحوزتهما كمية من العملات المزورة، حيث تم ضبطهم في منطقة گوگجلي في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجرام نينوى تعتقل شخصين يتاجران بالدولار الأميركي المزور في الموصل) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجرام نينوى تعتقل شخصين يتاجران بالدولار الأميركي المزور في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).


كامل التفاصيل في: عين العراق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ التعليم العالي: الأقسام الداخلية في جامعة الكوفة ستوفر 600 مليون دينار سنويا
⋙ الاتحاد الأوروبي "يغلق الباب" أمام محادثات التجارة مع واشنطن
⋙ ايران تدعم لكل ما يجمع اللبنانيين ويحفظ الاستقرار
⋙ بالفيديو .. مظاهرات اهالي منطقة اليرموك ببغداد برفقة "خطيب الجمعة" و توجههم نحو مديرية الكهرباء
⋙ استراليا تحقق فوزاً كبيراً على التشيك 4-0 تحضيراً لمونديال روسيا
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. مظاهرات اهالي منطقة اليرموك ببغداد برفقة "خطيب الجمعة" و توجههم نحو مديرية الكهرباء
⋙ بالفيديو .. كارثة ثمنها ٣٠٠ الف دولار !
⋙ بالصور- أفضل 7 وجهات سياحية حول العالم منخفضة التكلفة
الأكثر شيوعا