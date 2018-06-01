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السلطات الامنية العراقية تطيح بمتاجرين بالدولار الامريكي المزور
2018/06/01 | 18:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم الجمعة عن القاء القبض على اثنين من المتاجرين بالعملة الامريكية المزورة "الدولار" وسط مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان اليوم، إن مكتب مكافحة إجرام الكرامة التابع لمديرية مكافحة إجرام نينوى وبناءً على معلومات دقيقة يلقي القبض على إثنين من المتهمين يتاجران بالعملة المزورة ( الدولار الأمريكي )

وأضاف انه تم القبض عليهما وبحوزتهما كمية من العملات المزورة في منطقة "گوگجلي" في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

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