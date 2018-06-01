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ضبط دولارات مزورة بحوزة متهمين بالموصل
2018/06/01 | 18:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد – موازين نيوزتمكنت وزارة الداخلية, الجمعة ,عن اعتقال متهمين بالاتجار في الدولار المزور في منطقة گوگجلي بايسر الموصل.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء يعد معن في بيان تلقت/المعلومة/ نسخة منه ان ” مكتب مكافحة إجرام الكرامة التابع لمديرية مكافحة إجرام نينوى وبناءً على معلومات دقيقة القى القبض على إثنين من المتهمين يتاجران بالعملة المزورة الدولار الأمريكي”.واضاف معن انه ” تم القبض عليهما وبحوزتهما كمية من العملات المزورة في منطقة گوگجلي في الجانب الأيسر لمدينة الموصل”.انتهى 25

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