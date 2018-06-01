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إجرام نينوى تلقي القبض على متهمين يتاجران بالدولار الامريكي المزور
2018/06/01 | 18:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين-نينوى]اعلنت وزارة الداخلية القاء القبض على متهمين اثنين يتاجران بالعملة المزورة في الجانب الايسر لمدينة الموصل.ونقل بيان لمركز الإعلام الأمني تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم عن الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن القول ان" مكتب مكافحة إجرام الكرامة التابع لمديرية مكافحة إجرام نينوى وبناءً على معلومات دقيقة يلقي القبض على إثنين من المتهمين يتاجران بالعملة المزورة [الدولار الأمريكي]".واضاف " وتم القبض عليهما وبحوزتهما كمية من العملات المزورة في منطقة گوگجلي في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

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