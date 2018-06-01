2018/06/01 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-نينوى]اعلنت وزارة الداخلية القاء القبض على متهمين اثنين يتاجران بالعملة المزورة في الجانب الايسر لمدينة الموصل.ونقل بيان لمركز الإعلام الأمني تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم عن الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن القول ان" مكتب مكافحة إجرام الكرامة التابع لمديرية مكافحة إجرام نينوى وبناءً على معلومات دقيقة يلقي القبض على إثنين من المتهمين يتاجران بالعملة المزورة [الدولار الأمريكي]".واضاف " وتم القبض عليهما وبحوزتهما كمية من العملات المزورة في منطقة گوگجلي في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجرام نينوى تلقي القبض على متهمين يتاجران بالدولار الامريكي المزور) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجرام نينوى تلقي القبض على متهمين يتاجران بالدولار الامريكي المزور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).