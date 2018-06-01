عمليات بغداد تلقي القبض على متهمين”أثنين” بجرائم مختلفة

2018/06/01 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الجمعة، اعتقال متهمين اثنين بالجرم المشهود في بغداد.وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة الانباء العراقية (واع)، نسخة منه ان مفارزها “تمكت أثناء نصبها سيطرة امنية في منطقة اليرموك ببغداد، من اعتقال متهمين اثنين، أحدهما قام بسرقة صناديق التبرعات الخاصة بمؤسسة العين الخيرية، بينما قام الآخر بسرقة اغطية فتحات […]

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