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جفاف دجلة والفرات اعلان حرب على حضارة وادي الرافدين
2018/06/01 | 18:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شذى خليل* يعاني العراق منذ سنوات من انخفاض معدلات المياه المتدفقة و مناسيب نهري دجلة والفرات ، من الجارتين تركيا وإيران، وحذرت

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