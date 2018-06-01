جفاف دجلة والفرات اعلان حرب على حضارة وادي الرافدين

2018/06/01 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شذى خليل* يعاني العراق منذ سنوات من انخفاض معدلات المياه المتدفقة و مناسيب نهري دجلة والفرات ، من الجارتين تركيا وإيران، وحذرت

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