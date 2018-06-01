2018/06/01 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الخط يجمعنا في حي السيدة زينب في القاهرة

اقسام اخرى ثقافة

الخط يجمعنا في حي السيدة زينب في القاهرة

الجمعة 1 يونيو 2018 - 18:36

الخط يجمعنا في حي السيدة زينب في القاهرة

نطلقت يوم امس الخميس 31/ 5/ 2018 فعاليات معرض الخط العربي تحت عنوان "الخط يجمعنا".

نطلقت يوم امس الخميس 31/ 5/ 2018 فعاليات معرض الخط العربي تحت عنوان "الخط يجمعنا" والذي أقامه "بيت السناري" في حي السيدة زينب في القاهرة، والتابع لمكتبة الإسكندرية؛ بالتعاون مع النقابة العامة للخطاطين وقد ضم المعرض مجموعة من روائع الخط العربي لأساتذة ومشاركين متخصصين. ويذكر أن المعرض يحاول أن يلقي الضوء على الجهود المبذولة لتصحيح الصورة الخاطئة التي صدرتها الجماعات الإرهابية عن الإسلام للعالم وبمبدأ إبراز مفهوم الإسلام الصحيح من خلال استخدام فن الخط العربي في إظهار نصوص القرآن والأحاديث النبوية والأشعار والحكم التي تتحدث عن سماحة الإسلام ووسطيته في صورة فنية بعمل كلاسيكي أو بالاتجاهات الخطية الحديثة بعيدا عن العنف والقتل وإقصاء وتكفير الآخر.

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخط يجمعنا في حي السيدة زينب في القاهرة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخط يجمعنا في حي السيدة زينب في القاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).