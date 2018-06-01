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ترشح أول أفريقي للانتخابات البرلمانية التركية
2018/06/01 | 18:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تقدم المواطن التركي، ذو الأصول الأفريقية، يالتشين يانيق، للانتخابات البرلمانية التركية القادمة عن حزب الشعوب الديمقراطي وعن ولاية إزمير، وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في البلاد.

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