ارتفاع مبيعات سيارات

2018/06/01 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مبيعات "فورد" و"فيات كرايسلر" من السيارات الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي، بأكثر من التوقعات.

وأعلنت شركة "فورد"، اليوم الجمعة، ارتفاع مبيعاتها من السيارات في الولايات المتحدة خلال شهر مايو بنسبة 0.7% لتصل إلى 242.824 ألف وحدة.

وكانت التوقعات تشير إلى هبوط قدره 2% في المبيعات الأمريكية خلال مايو على أساس سنوي.

وبحلول الساعة 2:58 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سهم "فورد" بنسبة 1.3% ليرتفع إلى 11.70 دولار.

كما ذكرت شركة "فيات كرايسلر" أن مبيعاتها من السيارات بالسوق الأمريكي صعدت بنسبة 11% خلال مايو الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 214.294 ألف سيارة.

ويُعتبر شهر مايو هو الأفضل أداء بالنسبة لـ"فيات كرايسلر" من حيث مبيعات التجزئة منذ عام 2005.

وأوضحت الشركة العاملة في مجال صناعة السيارات أن مبيعات سيارات "الجيب" صعدت بنحو 29% في الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وفي تداولات اليوم، تراجع سهم "فيات كرايسلر" بنسبة 6.2% إلى 21.79 دولار.

في حين تراجعت مبيعات شركة "نيسان" من السيارات خلال مايو بنسبة 4% لتهبط إلى 131.832 ألف سيارة.

من جهة أخرى، توقفت شركة "جنرال موتورز" عن الإفصاح عن حجم مبيعاتها من السيارات بشكل شهري لتصدر بيانات فصلية، منهية بذلك 25 عاماً من تقارير المبيعات الشهرية.

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