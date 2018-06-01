اصابة مدني والعثور على جثة في حادثين منفصلين بديالى

2018/06/01 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادافاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الجمعة، بان مدنيا اصيب بجروح حرجة بهجوم مسلح شمال شرق بعقوبة، فيما عثر على جثة قرب ضفاف نهر دجلة شمال بعقوبة.واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "قوة امنية وبناء على بلاغ الاهالي عثرت على جثة قرب ضفاف نهر دجلة في اطراف قضاء الخالص (15كم شمال بعقوبة) وعليها اثار اطلاق نار"، مؤكدا ان "الجثة تم التعرف على هويتها وتم فتح تحقيق في الحادث".

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