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روسيا والإمارات توقعان اتفاق شراكة يهدف إلى استقرار أسواق النفط
2018/06/01 | 19:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إعلان شراكة إستراتيجية اليوم الجمعة يتضمن اتفاقا على مواصلة التعاون في مجال النفط والغاز.

وقال الإعلان إن التعاون يهدف إلى تعزيز التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.

من جهته أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولي عهد أبوظبي أن جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) كان لها أثر جيد على أسعار النفط.

وقال بوتين “جهودنا المشتركة، بما في ذلك تلك مع أصدقائنا في السعودية وأوبك بوجه عام، حققت نتائج جيدة بخصوص استقرار سوق النفط والغاز”.

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