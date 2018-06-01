انتصارات للنفط وامانة بغداد والكهرباء بدوري الكرة العراقي

2018/06/01 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حقق فريق النفط بكرة القدم، اليوم الجمعة، الفوز على فريق كربلاء بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب نادي الصناعة الرياضي، ضمن مباريات الدور العاشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز.

وسجل اهداف الفوز للنفط محمد داوود (هدفان) ومازن فياض، بينما سجل الهدف الوحيد لكربلاء اللاعب علي صالح.

بدوره، تمكن فريق امانة بغداد من الفوز على فريق الديوانية بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب امانة بغداد الرياضي.

وسجل هدف الفوز لفريق امانة بغداد اللاعب هوزان اسماعيل.

كما فاز فريق الكهرباء على فريق الصناعات الكهربائية بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب التاجي.

وسجل للفائز علاء محيسن ومصطفى علي، بينما سجل للخاسر منار طه.

واستطاع فريق السماوة الفوز على فريق زاخو بالنتيجة ذاتها، حيث سجل للسماوة موسى عدنان وعلي صلال، بينما سجل لفريق زاخو اللاعب امبو.

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