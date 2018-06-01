النفط يقتنص فوزاً ثميناً من كربلاء في الدوري الممتاز

2018/06/01 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداستعاد نادي النفط، توازنه في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه كربلاء 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الصناعة في افتتاح مباريات الأسبوع العاشر من المرحلة الثانية من البطولة.

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