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النفط يقتنص فوزاً ثميناً من كربلاء في الدوري الممتاز
2018/06/01 | 19:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداستعاد نادي النفط، توازنه في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه كربلاء 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الصناعة في افتتاح مباريات الأسبوع العاشر من المرحلة الثانية من البطولة.

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