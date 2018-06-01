النفط يهزم كربلاء وبغداد يتغلب على الديوانية ضمن دوري الكرة

2018/06/01 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:تغلب فريق النفط الكروي، اليوم الجمعة، على ضيفه كربلاء بنتيجة 3-1، في مباراة جرت ضمن الجولة 29 ضمن دوري الكرة الممتاز.وقال مراسل "الغد برس"، ان "فريق النفط بدأ المباراة بقوة حتى تمكن من احراز الهدف عن طريق مهاجمه محمد داود في الدقيقة 3، فيما عادل الكفة علي صالح لاصحاب الارض بعد خمس دقائق، ليعود النفط عن طريق ذات اللاعب ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 25، ليأتي مازن فياض ويعلن احقية النفط بالشوط الثالي من خلال احراز الهدف الثالث".

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واضاف ان "كربلاء حاول تعديل الكفة في الشوط الثاني، على الرغم من احتساب ركلة جزاء محققة للمهاجم صباح عبد الحسن".واشار الى ان "في ذات الجولة حقق فريق بغداد الكروي، فوزاً مهماً على نظيره الديوانية بهدف وحيد، فيما عاد السماوة بفوز مهم من زاخو بنتيجة 2-1".

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