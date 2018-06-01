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🔴 انريكي سيريزو : في أغسطس سنلعب نهائي الكأس الأوروبي
2018/06/01 | 19:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – صرح انريكي سيريزو ( رئيس أتلتيكو مدريد ) بأنهم في أغسطس سيلعبون نهائي الكأس الأوروبي امام ريال مدريد حيث أن هناك سيرون من هو بطل أوروبا

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