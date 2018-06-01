نجم تشيلسي السابق: هازارد يحتاج للانتقال لريال مدريد أو برشلونة

2018/06/01 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأكد الجاميكي فرانك سينكلير لاعب فريق تشيلسي المعتزل أن نظيره البلجيكي ايدن هازارد في حاجة لترك البلوز خلال المستقبل القريب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سينكلير وأكد خلالها أنه إذا ما أراد أن يكون كميسي وكريستيانو رونالدو فعليه اللعب لبرشلونة أو ريال مدريد.

سينكلير قال: "إذا أراد هازارد أن يتم ذكره في نفس المكان كميسي ورونالدو فعليه فورًا أن يرحل لبرشلونة أو ريال مدريد".



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وأضاف: "بالتأكيد الأمر سيكون صعب فتشيلسي سيحاول فعل كل شيء من أجل الإبقاء عليه، لكن فكرة إمكانية رحيل بيل عن ريال مدريد تجعل الأمر ممكننًا".

واختتم تصريحاته: "هو لاعب يمتع الجماهير، ودومًا ما يسعى ريال مدريد لضم هذه النوعية من اللاعبين، أعتقد أن رحيله لهم قد يحسن من مستواه ويجعله لاعبًا أفضل".

جدير بالذكر أن هازارد كان أحد أهم أهداف ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه استمر في صفوف تشيلسي وأكمل الموسم مع البلوز.





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