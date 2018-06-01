وزارة النفط تعلن عن ارتفاع مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر ايار الماضي

2018/06/01 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن ارتفاع مجموع الكميات المصدرة والايرادات المتحققة لشهر ايار الماضي مقارنة مع الاشهر الماضية لعام 2018 الحالي.

وبحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (108) مليون و(194) الف و(920 ) برميل( مائة وثمانية ملايين ومائة واربعة وتسعون الفا وتسعمائة وعشرون برميلا)، بايرادات بلغت (7) مليارات و(566 ) مليونا و (294) الف دولار (سبعة مليارات وخمسمائة وستة وستون مليونا ومائتان واربعة وتسعون الف دولار).

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ايار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (108) مليونا و (194) الفا و(920) برميلا، بايرادات بلغت (7) مليارات و(566 ) مليونا و (294) الف دولار، فيما لم تسجل الاحصائية صادرات من حقول كركوك.

واشار الى ان المعدل اليومي للصادرات بلغ (3) ملايين و(490) الف برميل.

واضاف جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (69,932) دولارا.



انتهى/خ.

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