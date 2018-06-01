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عملية نوعية للحكومة السورية في مكافحة التسول وتنمية الريف
2018/06/01 | 19:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضيف الحلقة: عفراء أحمد، مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة طرطوس

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