2018/06/01 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضيف الحلقة: عفراء أحمد، مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة طرطوس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية نوعية للحكومة السورية في مكافحة التسول وتنمية الريف) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية نوعية للحكومة السورية في مكافحة التسول وتنمية الريف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).