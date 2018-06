2018/06/01 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، الاطاحة بعدد من سراق صناديق التبرعات واغطية فتحات الصرف الصحي في العاصمة.

وذكرت قيادة العمليات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “القوات الامنية قامت بنصب سيطرات مفاجئة في منطقة اليرموك غربي بغداد، تمكنت من خلاله القبض على متهمين اثنين بسرقة صناديق التبرعات الخاصة بمؤسسة العين الخيرية”.

وأضافت أنه “تم اعتقال متهم آخر بالجرم المشهود وهو يستقل دراجة نارية، ويقوم بسرقة اغطية فتحات الصرف الصحي، فضلا عن ضبط بحوزته 12 غطاء لـ(المنهولات)”.

وأشارت إلى أنه “تم تسليم المتهمين الى الجهات القضائية المختصة من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن اعتقال عدد من سراق صناديق التبرعات واغطية فتحات الصرف الصحي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن اعتقال عدد من سراق صناديق التبرعات واغطية فتحات الصرف الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).