استراليا تحقق فوزاً كبيراً على التشيك 4-0 تحضيراً لمونديال روسيا

2018/06/01 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق المنتخب الاسترالي لكرة القدم بطل آسيا فوزا كبيرا على نظيره التشيكي 4-صفر الجمعة في النمسا، وذلك في لقاء ودي يدخل ضمن استعداداته لنهائيات مونديال روسيا التي تنطلق في 14 الشهر الحالي.

ويدين فريق المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك بفوزه الى ماثيو ليكي الذي سجل ثنائية (32 و54) وأضاف اللبناني الأصل اندرو نبوت (72) وياكوب يوغاس (80 خطأ في مرمى فريقه) الهدفين الاخرين.وتخوض استراليا مباراة تحضيرية أخيرة في التاسع من الشهر الحالي ضد المجر في بودابست قبل السفر الى روسيا حيث تلعب ضمن المجموعة الثالثة الى جانب فرنسا (16 حزيران/يونيو) والدنمارك (21) والبيرو (26).انتهى ع.خ

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