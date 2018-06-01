2018/06/01 | 19:32

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عنوان الخبر المرسل:بالفيديو ..



مظاهرات اهالي منطقة اليرموك ببغداد برفقة "خطيب الجمعة" و توجههم نحو مديرية الكهرباءhttp://www.skypressiq.net/l/37538

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