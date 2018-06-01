التعليم العالي: الأقسام الداخلية في جامعة الكوفة ستوفر 600 مليون دينار سنويا

2018/06/01 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى، اليوم الجمعة، الأبنية الخاصة بالأقسام الداخلية في جامعة الكوفة مؤكدا أنها ستوفر أكثر من ستمئة مليون دينار سنويا.

وقال العيسى خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جامعة الكوفة محسن الظالمي ان "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفرت ملياري دينار للجامعة لاستكمال المشاريع التي كانت متوقفة"، لافتا الى أن "هذه الاجراءات تمت في ضوء قرار (340) لمجلس الوزراء الذي أتاح انجاز المشاريع الاستراتيجية التي يمكن أن تسهم في تحسين البنى التحتية للجامعات".

وأضاف أن "استكمال مشاريع الأقسام الداخلية سيجنب الجامعة الانفاق المالي على استئجار السكن لأكثر من ستمئة طالب وسيوفر أكثر من ستمئة مليون دينار سنويا".

وتابع أن "وزارتنا تعمل باتجاه خدمة التعليم في العراق وتطوير زواياه من حيث اتساع المجال الجغرافي الذي تغطيه مؤسساتنا الجامعية والحفاظ على مقومات البيئة الملائمة لإنجاح العملية التعليمية".



انتهى/خ.

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