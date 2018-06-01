مقتل ممرضة وإصابة 100 برصاص الجيش الإسرائيلي خلال

2018/06/01 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل ممرضة فلسطينية وإصابة 100 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في "مسيرات العودة" في قطاع غزة.

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