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مقتل ممرضة وإصابة 100 برصاص الجيش الإسرائيلي خلال
2018/06/01 | 19:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل ممرضة فلسطينية وإصابة 100 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في "مسيرات العودة" في قطاع غزة.

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