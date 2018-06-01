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لوموند: السعودية أبلغت ماكرون أنها ستستخدم القوة إذا حصلت قطر على صواريخ S400
2018/06/01 | 20:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن “​السعودية​ أبلغت الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أنها ستستخدم القوة إذا حصلت قطر على ​صواريخ​ إس 400″، مشيرةً إلى أن “السعودية طلبت من ماكرون الضغط على قطر لعدم شراء المنظومة الروسية”.

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