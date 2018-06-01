توزيع الكهرباء في البصرة تستنكر تعرض فريق صيانة الى اعتداء بالضرب

2018/06/01 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ البصرةاستنكرت مديرية توزيع الكهرباء في البصرة، الجمعة، تعرض فريق صيانة تابع لها الى اعتداء بالضرب خلال ممارسة عمله في إحدى المناطق الواقعة ضمن مركز المحافظة، وطالبت القوات الأمنية بالقبض على الجناة.ولفتت المديرية ضمن بيانها الى أن "المعتدين قاموا بإجبار سائق مركبة الصيانة على الترجل منها تحت التهديد، وحطموا زجاج النافذة الأمامية للمركبة، ثم اعتدوا بالضرب على عامل آخر من فريق الصيانة، وبسبب اصابته برضوض في جسده نقل الى المستشفى لتلقي العلاج"، مضيفة أن "على القوات الأمنية ملاحقة المعتدين وإنزال القصاص العادل بهم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هكذا اعتداءات".

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