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مجلس الامن يحث المفوضية على التحقيق بالشكاوى “ذات المصداقية”
2018/06/01 | 20:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كركوك ناو أصدرت الرئاسة البولندية لمجلس الأمن الدولي، بيانا يحث فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على التحقيق في جميع الشكاوى “ذات المصداقية” فيما يخص العملية الانتخابية التي جرت في 12 ايار 2018.

وذكر البيان الذي نشرته بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي): “يدعو أعضاء المجلس جميع الكيانات السياسية على العمل معاً لدعم العملية السياسية، ويحثّون […]

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