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مسلحو الفصائل السورية ينهبون المحاصيل الزراعية في عفرين ويسلبونها من أصحابها بالقوة
2018/06/01 | 20:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كما حرقوا بعضها

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