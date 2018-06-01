عارضة سعودية تمجد صدام.. وتدفع الثمن

2018/06/01 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- متابعة]دفعت عارضة الأزياء السعودية، سارة الودعاني، ثمن تمجيدها للرئيس المخلوع، صدام، عبر سلسة من التغريدات.وأوقفت قناة [العدالة] الكويتية، ظهور الودعاني، في برنامج خاص برمضان، الذي يشاركها في تقديمه كل من الإعلامي صالح راشد، والفنانة البحرينية، شيلاء سبت.ويرجع السبب وراء إيقاف الودعاني، إلى تغريدات قديمة عبر موقع تويتر، كانت قد نشرتها عام 2011، تمجد فيها المخلوع صدام.وانطلقت حملة على إثر تناقل التغرديات القديمة، للمطالبة بطرد الفاشنيستا السعودية، من الكويت احتراماً للضحايا وعائلاتهم من الحرب التي خاضها صدام مطلع تسعينيات القرن الماضي.وتباينت أراء الشارع الكويتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول التغريدات والحملة من طرد عارضو الأزياء، منهم من اعتبر رد الفعل بالمعيب، معللين ذلك بكون تصرفها يعود إلى سبع سنوات، كما أنها شاركت بتقديم 14 حلقة من البرنامج الرمضاني حتى الآن.

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