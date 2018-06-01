النفط يتغلب على كربلاء والكهرباء يواصل التقدم

2018/06/01 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تغلب فريق النفط على فريق كربلاء في الدوري الممتاز لكرة القدم.وفاز النفط 3- 1 كربلاء في منافسات الجولة الـ 29 للدوري.وأصبح رصيد النفط 59 نقطة، وهو ذات رصيد الجوية والشرطة اللذان يتقدمان عنه بفارق الأهداف فقط.وواصل فريق الكهرباء التقدم، بالفوز على الصناعات الكهربائية 2-1كما هزم السماوة بهدفين مقابل هدف لزاخو.وتغلب أمانة بغداد 1-0 على االديوانية.انتهى

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