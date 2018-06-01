توسك يهنئ رئيس وزراء إيطاليا الجديد ويدعو للوحدة والتضامن

2018/06/01 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نأ دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي اليوم الجمعة رئيس الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي، قائلا إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى “الوحدة والتضامن أكثر من أي وقت مضى”.

وأدى كونتي اليمين أمام الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم الجمعة ليصبح رئيسا للوزراء في أول حكومة مناهضة للمؤسسات في غرب أوروبا والتي تهدف إلى خفض الضرائب وتعزيز الإنفاق على الرفاهة الاجتماعية وإصلاح لوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بالميزانيات والهجرة.

وقال توسك في رسالة “تعيينك يأتي في وقت حاسم بالنسبة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي بأكمله”.

وأضاف “نحتاج للوحدة والتضامن أكثر من أي وقت مضى حتى نتغلب على التحديات المشتركة”.

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