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الخياطون
2018/06/01 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأثار سعر زي المنتخب الإنجليزي لكأس العالم المخصص للمشجعين، الذي يعد "الأغلى" على الإطلاق، جدلا واسعا في بريطانيا نظرا إلى أنه صنع في بنغلادش على أيدي عمال يجنون نحو جنيه ونصف الجنيه الإسترليني في اليوم.ويعد هذا الزي المخصص للمشجعين، المكون من قميص وسروال قصير، مطابقا للزي الذي سيرتديه لاعبو المنتخب في الملعب خلال مباريات كأس العالم الذي سيقام في موسكو في يناير الجاري.

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