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🔴 لويس سواريز خلال تدريبات مُنتخب الاوروغواي
2018/06/01 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – يتدرب لويس سواريز ( لاعب برشلونة ) مع مُنتخب الاوروغواي و ذلك كاستعداد من أجل خوض نهائيات كأس العالم في روسيا هذا الشهر

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