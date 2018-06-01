🔴 لويس سواريز خلال تدريبات مُنتخب الاوروغواي

2018/06/01 | 20:10

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هاي كورة – يتدرب لويس سواريز ( لاعب برشلونة ) مع مُنتخب الاوروغواي و ذلك كاستعداد من أجل خوض نهائيات كأس العالم في روسيا هذا الشهر

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