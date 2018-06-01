وفاة لاعب كولومبي في حادث إطلاق نار

2018/06/01 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترتوفي اليوم اللاعب الكولومبي أليخاندرو بيناراندا صاحب الـ 24 عام جراء إصابات تلقاها بعد إطلاق النار عليه في مدينة كالي الكولومبية.

اللاعب لم يكن الوحيد الذي أصيب في الحادث الذي وقع فجر اليوم الجمعة، حيث تعرض صديق مقرب منه لإصابات كبيرة.

الشرطة الكولومبية أصدرت بيان أكدت من خلاله أن عملية إطلاق النيران كانت تستهدف أليخاندرو في الأساسي.

وقالت في البيان: "العملية في الأساس كانت تستهدف أليخاندرو وصديقه حسين، التحقيقات لا تزال مستمرة، وسنحاول ضبط الجناة في أسرع وقت".

أليخاندرو سبق له اللعب مع فريق أتلتيكو ناسيونال، وهو الفريق الذي شهد بدايته في كرة القدم، قبل أن يلعب في فريق درجة ثانية مؤخرًا.





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