كمال هاني - الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتحديات العصر

2018/06/01 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_هاني (مقاربة اقتصادية في الذكرى المئوية الثانية لولادة كارل ماركس) توجّه بأصدق تحياتنا وشكرنا – باسم الحزب الشيوعي اللبناني - الى قيادة الحزب الشيوعي الصيني لتنظيمها هذا المؤتمر الفكري بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لولادة كارل ماركس، الذي يعتبر أوّل وأهمّ فيلسوف سعى ليس فقط الى تحليل أوضاع المجتمع والعالم بل عمل كذلك على تغييرهما.وكم نشعر بالحاجة، كشيوعيين ويساريين لبنانيين، ا......

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