2018/06/01 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار الدولية

الجمعة 1 يونيو 2018 | 08:06 مساءً

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تقرير دولي: نصف أطفال الأرض يعانون من الفقر والحروب

متابعة/...



أظهر تقرير دولي حقيقة مروعة عن معاناة نصف أطفال العالم من العنف والفقر والحروب، حسب المنظمة الدولية "Save the Children".

وكشف التقرير عن وجود ما يقارب 1.2 مليار طفل تحت خط الفقر، وكذلك 153 مليونا في مناطق نزاعات وتمييز جنسي ضد الإناث.

وتم نشر الدراسة بمناسبة حلول يوم الطفل العالمي، الذي يصادف الأول من يونيو كل عام، وتحتوي على قائمة تضم 175 دولة مرتبة وفقا لواقع الطفولة فيها، من الدول الأكثر تهديدا إلى الأقل.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أن الأرقام شاملة وكذلك مقلقة للغاية، ولكنها تساعد في تحديد الاستراتيجيات الواجب اتباعها لحماية الطفولة العالمية.



كما تحدثوا عن التقنية المتبعة في التقرير، من خلال دراسة العديد من المحددات: كعامل الصحة، التعليم، عمل الأطفال القاصرين، الزواج المبكر للبنات والعنف.

وأظهر التقرير أن أكثر دول العالم حماية للطفل هي: سنغافورة، سلوفينيا والنرويج.



أما الدول العشرة الأكثر تهديدا للطفولة، فجميعها كانت في القارة الإفريقية، كالنيجر ومالي والكونغو.

كما توصل التقرير إلى استنتاج مثير، يتمثل في أن الأمراض تحصد أرواح الأطفال أكثر بـ 20 مرة مما تحصده الحروب والنزاعات المسلحة حول العالم.انتهى3

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