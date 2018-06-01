الحرس الثوري: ضربة موجعة لإسرائيل في الجولان لأول مرة

2018/06/01 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة..

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شرف، إن “إسرائيل تلقت ضربة موجعة وفريدة في مرتفعات الجولان المحتلة، لأول مرة منذ احتلال فلسطين”.

وبحسب وكالة أنباء “فارس” أوضح العميد شريف، خلال كلمة ألقاها اليوم قبيل خطبة صلاة الجمعة في طهران، أن “الكيان الصهيوني تلقى لأول مرة منذ احتلال فلسطين ضربة موجعة وفريدة في مرتفعات الجولان المحتلة وحتما ستكون هذه الخطوة منطلقا لمشوار طويل”،

وتابع: الدعم الأمريكي وأموال بعض دول المنطقة لن تخدم الصهاينة في تمرير مخططهم، لافتا إلى أن “مراسم يوم القدس العالمي لهذا العام ستكون مختلفة عن السنوات الماضية، في ظل الأحداث الأخيرة في المنطقة وفلسطين المحتلة”.

وأضاف أن إحدى المزايا التي تتمتع بها الانتفاضة الفلسطينية اليوم، هو الحضور الحاشد للشريحة الشبابية لهذا البلد في الساحة وأن مسيرات العودة التي نظمت على مدى الأسابيع الثمانية الماضية تظهر بأن تطلعات وقيم فلسطين ما زالت حية.

وخاطب إسرائيل: ‘لقد أصبحتم اليوم صفر اليدين، لكن جبهة المقاومة بوصفها الداعم الرئيس لفلسطين، أضحت اليوم مكللة بالنجاح؛ فإن نجاحات جبهة المقاومة أصبحت ملحوظة لا على الصعيد العملياتي والميداني فحسب بل على الصعيد السياسي أيضا ولقد شهدنا تحقيق النجاح للشعبين اللبناني والعراقي خلال الانتخابات النيابية لهذين البلدين، كما شهدنا من الجانب الآخر كل ذلك التقدم الذي أحرزه مناضلو قوات المقاومة في اليمن أمام أياديكم الخاوية”.



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