2018/06/01 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلنت وزارة النفط، الجمعة، عن زيادة كميات زيت الغاز (الكاز) المقرر تجهيزه للمولدات السكنية الى 20 لتر لكل KVA خلال شهر حزيران الحالي.يذكر أن وزارة النفط تعلن، في كل شهر رمضان اشهر موسم الصيف، عن زيادة حصة المولدات الأهلية من الكاز، مقابل مطالبة اصحاب تلك المولدات بالالتزام بساعات التجهيز المقررة وبالتسعيرة التي تضعها مجالس المحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النفط تعلن زيادة حصة المولدات من "الكاز" خلال حزيران الحالي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النفط تعلن زيادة حصة المولدات من "الكاز" خلال حزيران الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).