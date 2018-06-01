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الوطني الكردستاني يعلن إعداد مشروع للعمل المشترك مع الاطراف السياسية الكردية
2018/06/01 | 20:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ السليمانية

أعلن سعدي احمد بيره المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، ان الاتحاد الوطني أعد مشروعاً للعمل المشترك مع الاطراف السياسية الكردستانية.

وقال سعدي أحمد بيره في تصريح له، إننا “اعددنا مشروعاً يضم وجهة نظر الاتحاد الوطني الكردستاني للتباحث مع الاطراف الكوردستانية والاستعداد للحوار مع الاطراف السياسية في بغداد حول شكل وآلية تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة”.

وأضاف أن “المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني سيعقد، يوم غد السبت، اجتماعاً لبحث نتائج زيارة وفد الاتحاد الوطني الكردستاني الى بغداد، وكيفية الحوار مع باقي الاطراف السياسية الكردستانية لاعداد ورقة عمل مشتركة للحوار مع الاطراف السياسية حول تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة”.

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