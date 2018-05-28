الجمعة 1 حزيران 2018 م (17 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


وزارة الداخلية: القبض على متهمين اثنين يتاجران بالعملة المزورة في ايسر الموصل
2018/06/01 | 20:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعامد الشمس على مكة المكرمة ظهر اليوم

تتعامد الشمس اليوم الاثنين مباشرة فوق الكعبة المكرمة، ويحدث هذا التعامد على الكعبة مرتين سنويًا، وتعتبر ظاهرة تعامد اليوم الأولى هذا العام.

28/05/2018 08:39:30

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الداخلية: القبض على متهمين اثنين يتاجران بالعملة المزورة في ايسر الموصل) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الداخلية: القبض على متهمين اثنين يتاجران بالعملة المزورة في ايسر الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).


كامل التفاصيل في: سكاي عراق ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ فيرناندينيو: أنا محظوظ للعمل مع جوارديولا وتيتي
⋙ 🔴 نابولي يعود ليهتم مرة أخري باليكس فيدال
⋙ مفوضية الانتخابات تعلن الانتهاء من تسلم الطعون والشكاوى الخاصة بيوم الاقتراع لعام 2018
⋙ العراق ينضم لاتحاد رياضي قاري جديد
⋙ ترامب يدعو لإقالة مقدمة برامج كوميدية بعد تعليق بذيء عن إيفانكا
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. مظاهرات اهالي منطقة اليرموك ببغداد برفقة "خطيب الجمعة" و توجههم نحو مديرية الكهرباء
⋙ بالفيديو .. كارثة ثمنها ٣٠٠ الف دولار !
⋙ بالصور- أفضل 7 وجهات سياحية حول العالم منخفضة التكلفة
الأكثر شيوعا